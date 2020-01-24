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24.01.2020 20:12

Трусова: Я делаю сложнейшие элементы, чтобы не ошибаться на простых

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка, "королева четверных" Александра Трусова, которая идет третьей после короткой программы на чемпионате Европы, призналась, что очень хочет освоить тройной аксель.

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота в финале Гран-при, но попытка не удалась. И на чемпионате России, и на чемпионате Европы Саша решила не рисковать и не вставляла в программу этот элемент.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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- Как же я хочу прыгнуть тройной аксель! Однако после новогодних каникул я не до конца набрала форму, чтобы делать его на соревнованиях. Да и спешки нет, - приводит слова Трусовой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Хотя в принципе я хочу делать самые сложные элементы, иначе я начну ошибаться на простых.

Отметим, однако, что в короткой программе Трусова заменила каскад "тройной лутц - тройной риттбергер" на более простой "лутц - тулуп". Как объяснила Александра, не было смысла рисковать, ведь разница в оценке всего 0,35 балла.

Кроме того, один из тренеров спортсменки Даниил Глейхенгауз сообщил, что в произвольной программе Саша исполнит три четверных прыжка вместо пяти, как планировалось ранее.

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