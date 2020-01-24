Трусова: Я делаю сложнейшие элементы, чтобы не ошибаться на простых

Российская фигуристка, "королева четверных" Александра Трусова, которая идет третьей после короткой программы на чемпионате Европы, призналась, что очень хочет освоить тройной аксель.

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота в финале Гран-при, но попытка не удалась. И на чемпионате России, и на чемпионате Европы Саша решила не рисковать и не вставляла в программу этот элемент.

- Как же я хочу прыгнуть тройной аксель! Однако после новогодних каникул я не до конца набрала форму, чтобы делать его на соревнованиях. Да и спешки нет, - приводит слова Трусовой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Хотя в принципе я хочу делать самые сложные элементы, иначе я начну ошибаться на простых.

Отметим, однако, что в короткой программе Трусова заменила каскад "тройной лутц - тройной риттбергер" на более простой "лутц - тулуп". Как объяснила Александра, не было смысла рисковать, ведь разница в оценке всего 0,35 балла.

Кроме того, один из тренеров спортсменки Даниил Глейхенгауз сообщил, что в произвольной программе Саша исполнит три четверных прыжка вместо пяти, как планировалось ранее.