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24.01.2020 12:03
Рубрика: Видео

Видео: водитель на ходу очищает лобовое стекло от снега

Текст: Вадим Давыденко

Ну и лентяй, наверное, скажут одни при просмотре этого видео. Не захотел убрать снег с автомобиля перед выездом, как все, и вот теперь мучается, одной рукой управляя машиной, а другой отскабливая лобовое стекло.
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А другие скажут: молодец, отчаянный парень, да еще и мастер на все руки!

И лишь полицейский, увидев на дороге такое безобразие, ничего не будет говорить, а выпишет штраф долларов на 800 (видео, судя по номерам, снято в США), а может и лишит на пару месяцев права управлять транспортом.

Хочется верить, что герой этого видео всё-таки доехал до патрульной машины, а не спровоцировал аварию из-за ограниченного обзора.

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#видео #авто