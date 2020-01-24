Видео: водитель на ходу очищает лобовое стекло от снега

Ну и лентяй, наверное, скажут одни при просмотре этого видео. Не захотел убрать снег с автомобиля перед выездом, как все, и вот теперь мучается, одной рукой управляя машиной, а другой отскабливая лобовое стекло.

А другие скажут: молодец, отчаянный парень, да еще и мастер на все руки!

И лишь полицейский, увидев на дороге такое безобразие, ничего не будет говорить, а выпишет штраф долларов на 800 (видео, судя по номерам, снято в США), а может и лишит на пару месяцев права управлять транспортом.

Хочется верить, что герой этого видео всё-таки доехал до патрульной машины, а не спровоцировал аварию из-за ограниченного обзора.