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Рубрика: Власть

Захарова оценила публикации документов ЦРУ о Бандере

Текст: Владимир Шилов
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

В рассекреченном "докладе ЦРУ" о деятельности главаря Организации украинских националистов (запрещена в России) Степа Бандеры нет ничего нового - герой современной Украины являлся пособником Гитлера и военным преступником. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в США обнародовали архивные документы о лидере украинских националистов, согласно которым за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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