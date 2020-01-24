Жертвами шторма в Испании стали 13 человек

Число погибших в результате сильного шторма "Глория", обрушившегося на Испанию, достигло 13 человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах непогоды. Еще четверо числятся пропавшими без вести, а 66 человек были госпитализированы.

В Валенсии скончались пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Последним погибшим стал 50-летний мужчина, рыбачивший в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония), информирует служба Гражданской защиты в Twitter.

Шторм принес на побережье Испании сильные порывы ветра, снегопады и дожди. Почти в половине испанских провинций был объявлен максимальный уровень опасности.