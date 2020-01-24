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24.01.2020 23:07
Рубрика: Культура

"Золотой орел" назвал лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко

Текст: Инга Бугулова
Фото: Сергей Куксин
В первом павильоне "Мосфильма" завершилась церемония вручения премии "Золотой Орел" - в этом году заветные статуэтки раздали уже в 18-й раз. Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст". Лента Клима Шипенко обошла четырех конкурентов.

- Я два года уже не был на этой сцене, - пошутил Клим Шипенко, выйдя за наградой (в 2018 году режиссер взял статуэтку за "Салют - 7"). Вместе с ним на сцену поднялась вся команда фильма, а вручила главного "Золотого Орла", которого традиционно изготавливает ювелирная компания Mercury, Алиса Френйдлих. Любимица миллионов, кстати, получила в год своего 85-летия специальную премию за вклад в российский кинематограф.

Фото: Предоставлено пресс-службой "КиноРепортера"
Главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева - о номинантах "Золотого орла–2019"

Но на этом триумф "Текста " не закончился: фильм взял еще три награды, одна из них при этом тоже из ряда основных - роль Александра Петрова признали лучшей мужской ролью в 2019 году. "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль второго плана улетел к Ивану Янковскому, также лучшим признали монтаж "Текста" - Тим Павелко.

- Такие фильмы дают возможность не бояться ничего в кинематографе, - подчеркнул Александр Петров.

"Золотой Орел" стал, кажется, первым крупным мероприятием, где в новой должности выступила Ольга Любимова. Вновь назначенный министр культуры РФ открыла церемонию, зачитав приветствие от президента и обратилась к присутствующим:

- Помню, как два года назад я пришла на "Золотой Орел" и очень нервничала, так как меня тогда только что назначили главой департамента кино. Мне кажется, все получилось у нас за эти два года, и я вам безумно за это благодарна.

Фото: iStock
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Нужно сказать, что нынешняя церемония особенная: во-первых, она впервые проходила без ведущих, а во-вторых у премии появился денежный эквивалент - победители в индивидуальных номинациях получат по 150 тысяч рублей, а лучшие фильмы и сериалы - по 300 тысяч.

Представление победителей начали с "малых форм". Актриса Алена Чехова и председатель экспертного совета премии Кирилл Разлогов поочередно открыли сразу три конверта. Лучшим неигровым фильмом оказался "Без срока давности. Открывая шкаф позора". Получая награду руководитель проекта Александр Звягинцев отметил, что это кино для него особенное - "я делал его 30 лет". Лидером среди анимационных лент к радости многих стал мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита, который попал в номинацию Оскара и этим подарил нам столько надежд. А лучшим зарубежным фильмом в российском прокате назвали "Короля льва".

- Иногда, чтобы рассказать историю, нужно несколько часов, как делают создатели сериалов, а иногда это удается сделать за 15 минут, - сказала генеральный продюсер фестиваля "Короче" Светлана Дрыга, выйдя на сцену для объявления победителя в номинации "короткометражек". Победа досталась "Интервью" Ивана Соснина.

Фото: Дирекция кино
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- Это первая большая награда и для фильма, и для меня тоже, - отметил режиссер, получая статуэтку.

Победителей в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшая музыка к фильму" назвали певица Вера Брежнева и композитор Игорь Вдовин. В первой награду присудили Александру Копейкину ("Балканский рубеж"), во второй - Анне Друбич ("Одесса"), приз за нее получили режиссер Валерий Тодоровский и продюсер, исполнитель одной из главных ролей Леонид Ярмольник.

"Одесса" же (фильм, кстати, вместе с "Т-34" - рекордсмен по количеству номинаций в этом году) взяла и награду "Лучшая работа художника-постановщика" - Владимир Гудилин, и приз за лучшую женскую роль второго плана - Евгения Брик, и за лучшую операторскую работу - Роман Васьянов.

"Т-34" заработал поменьше, но именно за эту работу Алексея Сидорова назвали лучшим режиссером и лучшим сценаристом. Третья награда фильма про танкистов - "Лучшие визуальные эффекты".

Фото: Александр Корольков / РГ
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В нескольких номинациях был представлен фильм Кантемира Балагова "Дылда". Итог - лучшая женская роль (Виктория Мирошниченко).

Дважды был отмечен фильм "Тобол": за лучшую работу художника про гриму (Наталья Горина) и лучшую работу художника по костюмам (Владимир Никифоров и Дмитрий Андреев).

Актеры Юрий Колокольников и Аглая Тарасова вскрыли конверты в ТВ-номинациях.

- Это очень важная работа для меня, и я подумала, что даже если назовут не меня, я все равно выйду, - пошутила Анна Михалкова, принимая статуэтку за работу в сериале "Шторм". - Это был вызов и это действительно моя личная победа, и победа тех людей, которые ежедневно борются за свою жизнь.

Павел Деревянко взял награду в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" ("Домашний арест"). Среди сериалов длиной до 10 серий статуэтка досталась "Годунову" с Сергеем Безруковым в главной роли, а лучшим "полнометражным"сериалом стал проект "Ненастье" Сергея Урсуляка.

Всего орлов раздали в 23 номинациях. Тем, кому интересно увидеть, как проходила церемония, такую возможность предоставит телеканал "Россия" - в 00.45 он покажет трансляцию события.

Культура Кино и ТВ Наше кино Премия "Золотой орел" РГ-Фото

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