1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали о самом необычной автомобиле за последнее время - Ramsmobile RM-X2.

Внедорожный спорткар является первенцем белорусской компании Ramsmobile. RM-X2 оценивается в 1 666 666 долларов, что соответствует 103 000 000 рублей по нынешнему курсу.

Модель под названием "Дьявол" отличается футуристическим дизайном экстерьера и одновременно напоминает американский Hummer. Ramsmobile оснащается светодиодной головной оптикой. Задняя часть также освещается светодиодами с подсвечиваемыми ребрами, а подсветка решетки радиатора кастомизируется под разные цвета. На передней части Ramsmobile RM-X2 присутствует специальная отделка в виде двух декоративных линий, изготовленных вручную.

Двери обладают оригинальным механизмом складывания, его разработка заняла 1,5 года. В системе используется гидравлика, которая полностью открывает боковую часть автомобиля для удобства посадки или высадки пассажиров. Интересно, что боковые зеркала машины выдвигаются из капота. Их можно прятать во время движения по лесу.

"Дьявол" представлен в модификации электромобиля и способен выдавать 1200 л.с. Также он доступен и в версии с бензиновым двигателем с воздухозаборником на капоте. Внедорожник построен на собственном композитном шасси из карбона с пневматической подвеской. Дорожный просвет может достигать 300 мм.

Наконец, RM-X2 "обут" в специальную грязевую резину с бэдлоками и полиуретановыми вставками внутри, а также выдвигающимися гусеницами, которые увеличивают площадь контакта в четыре раза. С таким арсеналом машина способна преодолевать суровое бездорожье и форсировать водные препятствия. К слову, внедорожник может быть бронирован до классов защиты В6 и В7.

Внутреннее убранство Ramsmobile RM-X2 оснащается встроенным кальяном, анатомическими сиденьями, подлокотниками с функцией автоматического опускания-подъема. Передняя панель автомобиля выполнена в рубленном стиле, имеет спортивное четырехспицевое рулевое колесо, четыре тачскрина, включая виртуальный щиток приборов. На центральном тоннеле располагаются четыре подстаканника с подогревом и охлаждением, различные кнопки управления функциями машины, две панели беспроводной зарядки смартфонов. Сзади ничего особенного - два кресла и багажник большого объема. Салон дополнительно кастомизирован атмосферной LED-подсветкой и видеокамерами заднего вида (в дверях).

Несмотря на белорусское происхождение марки, производство Ramsmobile RM-X2 налажено в США на территории штата Нью-Мексико. Компания планирует выпускать не более 12 автомобилей в год по формату индивидуальных заказов. В основном внедорожники востребованы клиентами из США и Ближнего Востока, но не исключено, что найдутся покупатели и в России.

Кстати говоря, в Ramsmobile работают над новой моделью под названием "Цербер". Внедорожник появится уже в текущем году и будет стоить около 4 440 000 долларов.