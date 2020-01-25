Актеры Star Trek высказались о новой эмблеме космических сил США

Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала эмблема вновь созданных Космических сил США, которую с присущим ему пафосом представил лично глава Белого дома. Эмблема представляет собой модель Земли, изображенную на темно-синем фоне. Поверх нее находится белая фигура в виде наконечника стрелы, опоясанная орбитой, за которой расположены звезды.

И сам неказистый дизайн логотипа, как и форму сотрудников Космических сил, которую ранее в соцсетях сравнили с "камуфляжем лесничего", утверждал лично американский президент.

В своих комментариях пользователи иронично советуют Белому дому готовиться к иску со стороны адвокатов популярного сериала Star Trek ("Звездный путь"). На новую эмблему уже отреагировали члены съемочной группы сериала, которые нашли ее поразительное сходство с логотипом для вымышленного "Командования Звездного Флота" "Объединенной планеты Земля" из Star Trek с его отличительным щитом "Дельты".

Thank you Doctor , you speak truth https://t.co/JBPcmcNVLc — Jonathan Frakes (@jonathansfrakes) January 25, 2020

"Спасибо, Доктор!", - написал на своей страничке в Twitter актер и кинорежиссер Джонатан Фрейкс, который снял несколько серий франшизы. Он разместил рядом изображения логотипа "Командования Звездного Флота" и эмблемы космических сил. "Я подумал, что Китай не защищает права интеллектуальной собственности", - пошутил Роберт Рикардо, другой актер из сериала. Джордж Такей, актер, сыгравший Хикару Сулу в сериале и непримиримый критик Трампа, ответил на твит президента, написав: "Хм. Мы ожидаем от этого гонорара ...". "Я чувствую, что Мелания, должно быть, приложила руку к копированию - я имею в виду, разрабатывая это", - добавил актер.

Это не первый случай, когда американского президента упрекают в использовании популярных символов, уточняет издание Slate. Ранее Трамп использовал шрифт Game of Thrones ("Игры престолов"), за что подвергся критике со стороны продюсеров сериала из телекомпании NBO. А телекомпания CNN замечает, что логотип поразительным образом похож на эмблему космического командования ВВС, предшествовавшего Космическим силам, в котором трудилось 16 тысяч летчиков и гражданских лиц.