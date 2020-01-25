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25.01.2020,  
13:52
Текст:  Антон Валагин

Эмблему Космических войск США высмеяли в Сети

Логотип нового рода войск армии США, предназначенного для ведения боевых действий в космосе, вызвал шквал иронических комментариев в Сети.

Напомним, эмблему Космических войск опубликовал президент Дональд Трамп. "После консультаций с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими специалистами я рад представить новый логотип космических сил Соединенных Штатов, шестого подразделения нашей великолепной армии", - написал Трамп в Twitter.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Пост собрал более семи тысяч лайков, однако большинство комментаторов высмеяло эмблему, очень напоминающую логотип Командования звездного флота из киносаги "Стартрек".

- Надеюсь, на вас подадут в суд за нарушение авторских прав. Нужели в Белом доме нет никого с мозгами? Я имею в виду, на самом деле, - написала Shannon in the fight mode.

- Отлично, теперь деньги налогоплательщиков пойдут адвокатам, чтобы отбиваться от исков Paramaunt, - заметил Ned Pyle.

- Может ли первой миссией Космических войск стать запуск Трампа и его администрации на Солнце? - интересуется Angela Belcamino.

Ранее американцы вдоволь посмеялись над формой Космических войск - ее тоже представил Трамп. Экипировку назвали "одеждой лесников".

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