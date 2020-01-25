Президент США Дональд Трамп показал американцам эмблему Космических сил США. Как отметил глава государства. "После консультаций с нашими замечательными военачальниками, дизайнерами и остальными я рад представить новый логотип", - написал глава белого дома в Twitter.

Эмблема представляет собой изображение круглой формы. На темно-синем фоне размещена модель Земли, поверх которой белая фигура в виде наконечника стрелы, опоясанная орбитой. За ней расположены звезды. Внизу римскими цифрами указана дата "2019", а по кругу - надпись "Космические силы США. Министерство военно-воздушных сил".

Напомним, о создании Космических войск США американский лидер официально объявил 20 декабря прошлого года во время церемонии подписания военного бюджета на следующий финансовый год. Новому подразделению, в которое войдут 200 человек, выделят 40 миллионов долларов.

Спустя месяц в интернете появилось изображение новой формы космических войск США, дизайн которой утвердил лично Трамп. "Это форма для лесников? Лесной камуфляж? В космосе?", - высмеяли новинку в соцсетях.

Оказалось, что за неоригинальной расцветкой скрывалось стремление Пентагона сэкономить. Дизайнеры взяли за основу форму подразделений сухопутных и военно-воздушных сил.