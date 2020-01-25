"Барселона" проиграла первый матч под руководством нового главного тренера

"Барселона" в матче 21-го тура чемпионата Испании в гостях уступила "Валенсии" - 0:2. Это первое поражение при новом главном тренере команды Кике Сетьене. В составе хозяев из-за травмы не смог принять участия в матче российский полузащитник Денис Черышев. Сроки его полного восстановления пока остаются неизвестны.

Для каталонцев этот матч стал третьим под руководством Кике Сетьена, который сменил на этом посту Эрнесто Вальверде 14 января. И уже сейчас многие признаются, что подобное поспешное назначение было серьезной ошибкой со стороны руководств клуба.

Уже на 12-й минуте встречи "Валенсия" получила право на пенальти, но Макси Гомес не сумел его реализовать. В итоге первый тайм голов так и не принес. Зато после перерыва Жорди Альба стал автором забитого мяча, однако радости ему этот факт явно не доставил, ведь защитник поразил свои ворота.

На 77-й минуте встречи неудачник первого тайма Лопес установил окончательный счет.

Несмотря на поражение, "Барселона" сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям "Реал". У обеих команд по 43 очка.