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25.01.2020 21:06
Рубрика: Спорт

"Барселона" проиграла первый матч под руководством нового главного тренера

Текст: Максим Домчев

"Барселона" в матче 21-го тура чемпионата Испании в гостях уступила "Валенсии" - 0:2. Это первое поражение при новом главном тренере команды Кике Сетьене. В составе хозяев из-за травмы не смог принять участия в матче российский полузащитник Денис Черышев. Сроки его полного восстановления пока остаются неизвестны.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Для каталонцев этот матч стал третьим под руководством Кике Сетьена, который сменил на этом посту Эрнесто Вальверде 14 января. И уже сейчас многие признаются, что подобное поспешное назначение было серьезной ошибкой со стороны руководств клуба.

Уже на 12-й минуте встречи "Валенсия" получила право на пенальти, но Макси Гомес не сумел его реализовать. В итоге первый тайм голов так и не принес. Зато после перерыва Жорди Альба стал автором забитого мяча, однако радости ему этот факт явно не доставил, ведь защитник поразил свои ворота.

На 77-й минуте встречи неудачник первого тайма Лопес установил окончательный счет.

Несмотря на поражение, "Барселона" сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям "Реал". У обеих команд по 43 очка.

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