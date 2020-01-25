Бойкова - Козловский: Пришлось бороться за каждый элемент

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые с большим преимуществом выиграли турнир спортивных пар на чемпионате Европы в Граце, отметили, что их первая победа на соревнованиях такого уровня далась им нелегко.

"Это, возможно, был самый трудный прокат произвольной программы за последнее время, - приводит слова Козловского пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Я почувствовал, что Саша была немного потерянной и пытался вывести ее из этого состояния".

"Я даже забыла, что за чем идет в середине программы", - подтвердила партнерша.

По словам спортсменов, они были не в лучшей физической форме перед выступлением.

"Обычно ты фокусируешься на сложных элементах, а остальные делаешь на автопилоте. Но сегодня приходилось концентрироваться на каждом элементе. Бороться за каждый элемент, - заявил Дмитрий. - Сложно сказать, что конкретно случилось. На твое состояние, на прокат влияет множество факторов. И всегда это разные вещи. Но мы счастливы, что справились с давлением".