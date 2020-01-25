Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18

Количество жертв в результате землетрясения на востоке Турции выросло до 18. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.

Как информирует Reuters со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу, 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек - в соседней провинции Малатья.

Более 550 человек получили ранения. В настоящее время ведется спасательная операция - из-под завалов необходимо достать около 30 пропавших без вести. В районе бедствия работает 493 команды спасателей из 28 провинций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отслеживает ситуацию.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в районе города Сивридже (провинция Элазиг). Подземные толчки также ощущались в соседних регионах.