Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Тридцать человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром возле города Сивридж произошло в пятницу вечером и затронуло соседние регионы. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сейсмологи насчитали 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4 баллов по шкале Рихтера.

Разрушены здания и объекты инфраструктуры, наблюдаются перебои со связью и доставкой продовольствия. Продолжаются спасательные работы, не исключено, что число жертв может возрасти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будут приняты все необходимые меры для устранения последствий стихийного бедствия.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили также в Ираке, Сирии и Ливане. По предварительным данным, граждане России в результате землетрясения не пострадали, информирует посольство РФ Анкаре.