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25.01.2020 11:17
Рубрика: В мире

В Турции спасатели освободили из-под завалов девять человек

Текст: Александр Саможнев
Спасатели освободили из-под завалов, по меньшей мере, девять человек после сильного землетрясения в районе провинции Элязыг на востоке Турции. Жертвами стихии стал в общей сложности 21 житель, сообщает телеканал TRT.

По данным министерства здравоохранения Турции, после подземных толчков под завалами могли оказаться 39 человек. Спасательные бригады не оставляют усилий по поиску пострадавших и спустя 13 часов после катастрофы.

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Власти Турции направили в пострадавшие от стихии провинции Элязыг и Малатья 1167 спасателей и 225 единиц спецтехники. По счастливой случайности россияне в результате стихийного бедствия не пострадали, информировала пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Напомним, в Турции в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в других регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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