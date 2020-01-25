В Турции спасатели освободили из-под завалов девять человек

По данным министерства здравоохранения Турции, после подземных толчков под завалами могли оказаться 39 человек. Спасательные бригады не оставляют усилий по поиску пострадавших и спустя 13 часов после катастрофы.

Власти Турции направили в пострадавшие от стихии провинции Элязыг и Малатья 1167 спасателей и 225 единиц спецтехники. По счастливой случайности россияне в результате стихийного бедствия не пострадали, информировала пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Напомним, в Турции в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в других регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.