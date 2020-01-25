Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране

"Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект. Надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах", - заявил зампред правительства в эфире телеканала "Россия 1".

Одна из сложностей заключается в том, что реновация в масштабах страны требует больших средств. "Но браться за программу надо, - уверен Хуснуллин. - Жилье "стареет", и этот вопрос надо решать".