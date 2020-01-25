Послание Президента Федеральному Cобранию и предложенные им поправки в Конституцию - тема номер один в обществе. Люди ждут реальных перемен и надеются, что их жизнь будет меняться к лучшему. Но возникают и вопросы. Более того, даже появляются слухи, будто все делается с одной целью - укрепить личную власть главы государства, а Госдума и даже региональные законодательные собрания будут распущены, и много чего еще…

Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.

Павел Владимирович, насколько реальную почву имеют под собой запущенные измышления, будто поправка закрепит положение о "самороспуске" Госдумы?

Павел Крашенинников: Официально заявляю, что этого нет и не будет. Когда меня спрашивают, откуда берутся эти выдумки, я думаю, что они - результат недоразумения или беспочвенных фантазий, либо мы плохо информируем наших граждан. В самом тексте проекта вообще даже слова об этом нет. Первое, нет такой возможности, как самороспуск. В отличие от советского времени, сегодня самороспуск парламента невозможен. Второе: нет таких норм, и нет таких условий, в соответствии с которыми вдруг Госдуму бы распустили. Она работает. А в некоторых субъектах пустили слухи, что будут распускаться даже региональные парламенты. Ну, это уж совсем завихрения фантазий.

Напротив, изменения предусматривают исключительно повышение роли парламента в целях развития политической системы. Вводится новая процедура формирования правительства. Госдума будет утверждать членов правительства, но назначать - президент. Кандидатура главы кабинета министров выдвигается на рассмотрение нижней палаты парламента президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров предлагаются премьером. Президент будет обязан их назначить, но за ним закрепляется право в последующем отстранить любого.

При этом глава государства может отправлять в отставку премьер-министра без роспуска правительства. В этом случае сохраняется прежняя структура федеральных органов исполнительной власти.

Нетрудно заметить, что поправка передаст существенную часть властных полномочий от президента всенародно избранному парламенту. Ведь сейчас порядок назначения высших чиновников совсем иной.

Павел Крашенинников: Да, в настоящее время Госдума дает согласие президенту на назначение главы кабинета министров, а члены правительства назначаются президентом по представлению премьер-министра без участия парламента. Так что очевидно, что процедуры станут более прозрачными и открытыми, правительство будет назначаться более публично, при сохранении за главой государства общего руководства его деятельностью.

Особая процедура назначения будет для руководителей силовых ведомств, в том числе федеральных министров "силового блока" и прокуроров субъектов Федерации. Они будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Верхняя палата парламента будет вправе по представлению президента прекращать полномочия судей Конституционного Суда, Верховного Суда, а также кассационных и апелляционных судов - в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи, либо в иных случаях в соответствии с федеральным конституционным законом.

В соцсетях появились такие фантазии, что поправки якобы позволят "обнулить" сроки полномочий нашего президента. Мол, Конституция будет новая, значит и порядки новые, начинай все сначала...

Павел Крашенинников: Начнем с того, что Конституция изменяется, а не принимается новая. Дальше, хотел бы заверить, что никакого "обнуления" для действующего главы государства не произойдет. Поправки только жестко ограничат полномочия президента двумя сроками.

На мой взгляд, такие вбросы, вообще-то, даже оскорбительны: сейчас Конституцию поправим, и заново можно еще два срока. Это как-то некрасиво по отношению к первому лицу государства, да и ко всему обществу.

Изменения предлагают ввести в Конституцию положение о Госсовете. Разъясните, для чего это нужно? Многие теряются в догадках, в чем смысл его появления в Основном законе страны и каковы функции этого органа?

Павел Крашенинников: Президент предложил закрепить в Конституции статус уже существующего Государственного совета Российской Федерации. Этот орган действует при президенте с 2000 года, и закрепление в Конституции позволит четко определить его место в системе государственных органов. А принципы деятельности Госсовета и порядок его формирования будут определены специальным законом после внесения изменений в Конституцию.

Сегодня часто вспоминают Госсовет Российской империи, но в то время Государственным советом называлось высшее законосовещательное учреждение при императоре. Тогда, кстати, его появление было связано с программой преобразования государственного устройства, предложенной императору Александру I выдающимся правоведом, государственным деятелем, графом М.М.Сперанским. В тот период Государственный совет сыграл важную роль в подготовке и издании Свода законов Российской империи, а в период правления императора Александра II - в разработке и законодательном обеспечении ряда реформ.

Если вернуться к нашим поправкам, то в них предлагается установить на конституционном уровне, что Государственный совет формируется президентом в целях обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики, и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Известно, что фундаментальные основы Конституции о правах и свободах наших граждан, закрепленные в 1 и 2 главах Основного закона, не затрагиваются. Как будут меняться другие статьи?

Павел Крашенинников: Проект закона предлагает изменения в двадцать две статьи глав 3 - 8 Конституции. Он будет рассматриваться Госдумой в трех чтениях, и если его поддержат 2/3 депутатов нижней палаты парламента, он направляется в Совет Федерации. Там за одобрение закона должны проголосовать не менее 3/4 членов верхней палаты. После этого необходимо одобрение закона органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Федерации. Затем закон направляется президенту и после подписания будет вынесен на общероссийское голосование.

Почему голосование, а не референдум?

Павел Крашенинников: Это разные понятия и разные процедуры. В статьях 135, 136 Конституции четко указано, что первая, вторая и девятая главы Основного закона пересматриваются исключительно через Конституционное Собрание, которое может вынести проект на референдум. А предложенные президентом поправки в главы с 3 по 8, не требуют созыва Конституционного Собрания и не должны выноситься на референдум. Для их вступления в силу достаточно одобрения Федеральным Собранием и законодательными собраниями 2/3 регионов станы, а затем подписания президентом. Так что голосование не является обязательным, поправки можно внести законом Российской Федерации.

Но глава государства счел необходимым, чтобы окончательное, юридически значимое решение принимали граждане. Если люди проголосуют "за", то закон вступит в силу. Если же мнение народа окажется отрицательным, закон в силу не вступит.

Как будет проходить общероссийское голосование?

Павел Крашенинников: Процедура сейчас детально прорабатывается рабочей группой с участием специалистов Центральной избирательной комиссии. Она будет похожа на традиционные "выборные" процедуры, но все же это не выборы. Процедура будет максимально упрощенной, удобной, безопасной и прозрачной, способной обеспечить равенство и реализацию прав граждан на волеизъявление. Люди должны иметь полную информацию, чтобы свободно и беспрепятственно выразить свою волю. Мнение граждан станет определяющим. Но, при широком доступе, надо, тем не менее, следить, чтобы два раза никто не голосовал. Процедуры будут прописаны в этом же законе, а организовывать голосование будет ЦИК.

Допустим, люди проголосуют "за". Когда поправки вступят в силу?

Павел Крашенинников: Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый - сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй - процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования - какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон.

Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие - только по итогам общероссийского голосования. Концепцию президент изложил в послании, и, конечно, уже были наработки. Ведь дискуссия идет давно, президент высказался о возможных изменениях еще на ежегодной пресс-конференции, затем на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации в конце декабря. Государственно-правовое управление президента при участии председателей профильных комитетов парламента уже подготовило наработки. Мы все должны понимать, что послание президента чрезвычайно тщательно готовится, это выверенная позиция главы государства, основывающаяся на различных проработках многих ведомств.

Какие предложения поступают по изменению Конституции, как вы их рассматриваете, что реально уже удалось сделать?

Павел Крашенинников: Технология работы рабочей группы совершенствуется, сейчас мы рассматриваем поправки по направлениям. Например, члены рабочей группы Пиотровский, Калягин, Мацуев и Трегулова предложили поправки по культуре, об этом писала "Российская газета". Мы их обсуждаем. Я, кстати, считаю, что по культуре отличный текст. Есть и другие предложения, мы все фиксируем и те из них, что устно прозвучали, шлифуем. Одно дело озвучить предложение, другое - на текст положить в виде поправок к Конституции. Дальше все это будет обобщаться, и докладываться президенту, и он может некоторые из этих поправок внести в Госдуму.

Среди поступающих предложений есть и весьма любопытные. Например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель". Или вот другая идея - увеличить число субъектов права законодательной инициативы. Напомню, что их сейчас уже более семисот.

Что касается Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, то мы принимаем поправки от депутатов и других субъектов права законодательной инициативы. На сегодняшний день поступило уже около двадцати.