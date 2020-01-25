МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.

При этом Зариф напомнил, когда военные США 32 года назад ошибочно сбили над Персидским заливом пассажирский самолет, принадлежавший Ирану, то американское руководство не принесло извинения Тегерану за инцидент.

"Они до сих пор не принесли официальных извинений. А американский офицер, отдавший приказ об уничтожении самолета, даже получил за это медаль", - отметил глава иранского МИД.

Напомним, на борту сбитого под Тегераном по ошибке иранских военных украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили ранее заявил, что правоохранительные органы страны арестовали несколько человек, имевших отношение к возникновению авиакатастрофы, следствие по делу продолжается.