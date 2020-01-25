МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

Новости

В Сети опубликовано видео последствий землетрясения в Турции 13:58
Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса 13:56
В Туапсе полицейского заподозрили в покрывательстве фиктивных ДТП 13:36
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске 13:31
Комличенко прошел медосмотр в "Динамо" 13:29
Оштрафуют ли вас за неочищенную от снега машину 13:27
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль 13:19
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции 13:18
СМИ: Северная Корея готовится провести крупный военный парад 12:52
Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ 12:38
Туристы назвали самые разочаровывающие мировые достопримечательности 12:35
Названы три основных симптома рака простаты 12:33
В Крыму начался свадебный бум из-за Татьяниного дня и "четырех двоек" 12:00
Самолет во Вьетнам вернулся в Толмачево из-за датчика неисправности 11:46
Крымский парк львов "Тайган" устранит нарушения и продолжит работу 11:39
В Москве ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица 11:27
Момент массового ДТП в Москве попал на видео 11:15
В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Китая 11:02
Tesla подвела Daimler под миллиардные штрафы 11:00
Заключенного с Урала приняли в Российский союз писателей 10:50
"Аэрофлот" предложил пассажирам сдавать билеты в Китай 10:42
В Концертном зале "Зарядье" прозвучит программа от Баха до XXI века 10:40
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП 10:37
Под Астраханью загорелся склад тары 10:14
1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 12:28
Рубрика: В мире

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Иранский военный, по вине которого национальные силы ПВО 8 января по ошибке сбили Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", находится в тюрьме. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.

Фото: Jemal Countess/Getty Images
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов

При этом Зариф напомнил, когда военные США 32 года назад ошибочно сбили над Персидским заливом пассажирский самолет, принадлежавший Ирану, то американское руководство не принесло извинения Тегерану за инцидент.

"Они до сих пор не принесли официальных извинений. А американский офицер, отдавший приказ об уничтожении самолета, даже получил за это медаль", - отметил глава иранского МИД.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Иран заверил Росавиацию о безопасности полетов над страной

Напомним, на борту сбитого под Тегераном по ошибке иранских военных украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили ранее заявил, что правоохранительные органы страны арестовали несколько человек, имевших отношение к возникновению авиакатастрофы, следствие по делу продолжается.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране РГ-Видео

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу