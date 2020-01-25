МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей

Болгарские власти 24 января приняли решение о выдворении из страны дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства в Болгарии. При этом никаких вразумительных доказательств в обоснование этих действий предъявлено не было, говорится в комментарии МИД РФ.

Дипломаты отмечают, что российская сторона расценивает этот шаг Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, особое отмечается в документе.