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25.01.2020 10:02
Рубрика: Российский автопром

Очень редкий экземпляр: дизельную "Волгу" ГАЗ-21 выставили на продажу

Текст: Валерий Карташов
Фото: Скриншот с сайта Avto.ru Фото: Скриншот с сайта Avto.ru
Фото: Скриншот с сайта Avto.ru

На портале Auto.ru продают редкий ГАЗ-21 "Волга" 1965 года выпуска. Советский автомобиль из Екатеринбурга оценивается в 5 500 000 рублей.

Главной отличительной особенностью заднеприводного седана является то, что он оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 65 л. с. Мотор британской компании Rover агрегатируется трёхступенчатой механической коробкой передач.

Фото: скриншот с сайта auto.ru
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Дизельная "Волга" выпущена бельгийской фирмой S.A. Scaldia-Volga. Раньше Горьковский автозавод отправлял в эту страну машинокомплекты ГАЗ-21 для дальнейшей досборки. Экспортные машины получали дизельные двигатели, шильдик Volga Diesel на крышке багажника и иное расположение выхлопной трубы.

Всего было произведено около 120 подобных автомобилей. К слову, общий объем производства ГАЗ-21 всех модификаций составил 638 798 экземпляров.

Фото: Auto.ru

Стоит отметить, что изначально под капот экспортных ГАЗ-21 устанавливали английский 1,6-литровый двигатель Perkins Four-99 мощностью 48 л.с. Позже его заменили на вышеупомянутый британский мотор Rover. Также некоторые модификации "Волги" оснащались 59-сильным агрегатом Peugeot-Indenor объемом 1,9 литра.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Данный седан перевезли в нашу страну ещё во времена Советского союза. Автомобилем владел директор Богословского алюминиевого комбината Павел Леонтьевич Устич. Нынешний владелец забрал ГАЗ-21 в плохом состоянии и сделал полную реставрацию. Теперь кузов и салон "Волги" прибывает в идеальном состоянии.

Напомним, ГАЗ-21 "Волга" сходила с конвейера ГАЗа в период с 1956 года по 1970 годы. В текущем году легендарной модели исполняется 64 года.

Фото: Auto.ru
#ГАЗ #советские авто