Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.01.2020 13:27
Рубрика: ПДД

Оштрафуют ли вас за неочищенную от снега машину

Текст: Борис Захаров
С первыми серьезными снегопадами на улицы вышла долго дожидавшаяся своего часа снегоуборочная техника, а вместе с ней из своих дворов повылезали "сугробщики". Речь о водителях автомобилей, практикующих поездки с неочищенными от снега стеклами, а то и вовсе везущими на кузове белые снежные шапки.
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Такие водители объясняют произошедшее целым рядом причин - не было времени, не нашлась щетка или веник, снег примерз к лобовому стеклу и кузову, и было опасение повредить лакокрасочное покрытие и корпуса светотехники. Последняя фобия, кстати, объяснима и даже отчасти оправдана. Ведь если отскребать наледь с фар и фонарей скребком, да даже просто протирать их снегом, вы с большой степенью вероятности повредите лак, защищающий корпуса фар и фонарей от ультрафиолета, равно как собственно их корпус, который сегодня изготавливают, как правило, из поликарбоната или акрилового стекла.

Фото: iStock
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку"

Как бы то ни было, напрашивается логичный вопрос - насколько законно ехать, буквально говоря, с сугробом на капоте, крыше или, если у вас седан, на багажнике. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) регламентирует в этом вопросе два момента. Во-первых, предписывается сохранять читаемость номерных знаков (и стало быть, чтобы не иметь проблем с ГИБДД, нудно озаботиться очисткой этих элементов в первую очередь). И, во-вторых, нарушением считается эксплуатация машины с загрязненными или блокируемыми посторонними предметами световыми приборами. Иными словами, убрали снег, грязь или наледь оптики и номеров, и вроде бы можно садиться за руль.

На самом деле не все так просто. Если вы попадете в ДТП, вас могут признать виновником аварии в том случае, если стекла и зеркала вашей машины залеплены снегом или забрызганы грязью. Ведь, как известно, российские ПДД предписывают придерживаться следующего алгоритма: "При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства". Не устранил препятствия для безаварийной езды, - считай виноват, даже если другой участник ДТП тоже нарушил правила.

Фото: Пресс-служба Audi.
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник"

Существует и еще одна потенциальная опасность. Когда машина "сугробщика" разогреется, или, скажем, наберет высокую скорость, массивы снега, а того хуже куски льда с крыши, могут отправиться в полет и приземлиться на лобовые стекла соседей по потоку и, опять-таки, спровоцировать аварию. Это обстоятельство, как ни крути, тоже нужно учитывать. В конечном счете, ездить на машине-сугробе - это без всяких сомнений дурной тон. Возможно, для кого-то это тоже будет аргументом.

Очень редкий экземпляр: дизельную "Волгу" ГАЗ-21 выставили на продажу
1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей
#ПДД