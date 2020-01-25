Оштрафуют ли вас за неочищенную от снега машину

С первыми серьезными снегопадами на улицы вышла долго дожидавшаяся своего часа снегоуборочная техника, а вместе с ней из своих дворов повылезали "сугробщики". Речь о водителях автомобилей, практикующих поездки с неочищенными от снега стеклами, а то и вовсе везущими на кузове белые снежные шапки.

Такие водители объясняют произошедшее целым рядом причин - не было времени, не нашлась щетка или веник, снег примерз к лобовому стеклу и кузову, и было опасение повредить лакокрасочное покрытие и корпуса светотехники. Последняя фобия, кстати, объяснима и даже отчасти оправдана. Ведь если отскребать наледь с фар и фонарей скребком, да даже просто протирать их снегом, вы с большой степенью вероятности повредите лак, защищающий корпуса фар и фонарей от ультрафиолета, равно как собственно их корпус, который сегодня изготавливают, как правило, из поликарбоната или акрилового стекла.

Как бы то ни было, напрашивается логичный вопрос - насколько законно ехать, буквально говоря, с сугробом на капоте, крыше или, если у вас седан, на багажнике. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) регламентирует в этом вопросе два момента. Во-первых, предписывается сохранять читаемость номерных знаков (и стало быть, чтобы не иметь проблем с ГИБДД, нудно озаботиться очисткой этих элементов в первую очередь). И, во-вторых, нарушением считается эксплуатация машины с загрязненными или блокируемыми посторонними предметами световыми приборами. Иными словами, убрали снег, грязь или наледь оптики и номеров, и вроде бы можно садиться за руль.

На самом деле не все так просто. Если вы попадете в ДТП, вас могут признать виновником аварии в том случае, если стекла и зеркала вашей машины залеплены снегом или забрызганы грязью. Ведь, как известно, российские ПДД предписывают придерживаться следующего алгоритма: "При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства". Не устранил препятствия для безаварийной езды, - считай виноват, даже если другой участник ДТП тоже нарушил правила.

Существует и еще одна потенциальная опасность. Когда машина "сугробщика" разогреется, или, скажем, наберет высокую скорость, массивы снега, а того хуже куски льда с крыши, могут отправиться в полет и приземлиться на лобовые стекла соседей по потоку и, опять-таки, спровоцировать аварию. Это обстоятельство, как ни крути, тоже нужно учитывать. В конечном счете, ездить на машине-сугробе - это без всяких сомнений дурной тон. Возможно, для кого-то это тоже будет аргументом.