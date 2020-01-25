Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии

Павлюченкова осталась последней представительницей России в сетке турнира. В матче третьего круга соперницей россиянки стала вторая ракетка мира Каролина Плишкова.

Статистика накануне матча была явно не на стороне Павлюченковой, которая в предыдущих шести матчах не одержала ни одной победы над чешкой.

Седьмая встреча оказалась успешной, но победа россиянке далась непросто. Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился тай-брейком, который Павлюченкова выиграла 7:4.

Вторая партия также привела к дополнительному гейму. И россиянка снова была сильнее - 7:1. Вторая ракетка мира завершила выступление в Мельбурне.

Следующей соперницей россиянки станет немка Ангелина Кербер.