Пять главных ошибок, которые совершают опытные водители

Одна из главных ошибок, а правильнее сказать серьезное нарушение правил опытными водителями, состоит в отвлечении от управления. Причем, самой частой бывает ситуация, когда человек за рулем начинает разговаривать по телефону, отвечать на SMS и сообщения в соцсетях.
По статистике такая активность в 25% случаев становится причиной аварий. Возможно, мы озвучиваем прописные истины, но, чтобы минимизировать риск аварии, куда логичнее воспользоваться мультимедийной функцией Hands Free. Если же речь об идее о старых автомобилях, не поддерживающих громкую связь, как минимум на набивайте сообщения вручную, а отправляйте голосовые сообщения. Так вы значительно минимизируете риск ДТП.
С опытом (по статистике, как правило, на пятый, шестой год вождения) у водителей повышается уверенность в своем мастерстве, и они начинают сокращать дистанцию до впереди идущего автомобиля.
В плотном потоке и в особенности в зимнее время на скользких поверхностях такая практика нередко приводит к авариям, в том числе серьезным. Не случайно современные автомобили премиум-класса оснащают системой предупреждения и предотвращения столкновений. Индикация на лобовом стекле или приборной панели об опасной дистанции должна стать для водителей, уверовавший в свои драйверские возможности, своего рода тревожным звоночком.
В межсезонье и зимнее время даже опытные водители с недостаточным вниманием относятся к чистоте светотехники и ветрового стекла. Не очищая вовремя фары от налета грязи, вы заметно урезаете длину светового пучка со всеми вытекающим последствиями. В свою очередь из-за ваших грязных фар водители машин, следующих за вами, могут начать торможение позже, чем требуется. С лобовым стеклом существует еще большая "засада".
Многие автовладельцы не в курсе, что очищать "лобовуху" следует не только снаружи, но и изнутри, причем в особенности это касается людей, которые курят в салоне. Налет, образующийся от выдыхания сигаретного дыма, начинает особым образом светиться и преломляться в сумерках и ночное время, искажая картинку "за бортом". Как следствие, увеличивается вероятность не заметить препятствие или пешехода на дороге, позже среагировать на ту или иную дорожную ситуацию.
Даже опытные водители пропускают правильный момент для проверки давления в шинах своих автомобилей. Как правило, еще до наступления холодов автовладельцы отправляются переобуваться в шиномонтаж, где им накачивают резину до штатных значений. Однако каверза состоит в том, что с резким похолоданием меняется также и давление в шинах.
С приходом холодов нужно вооружиться манометром и на улице, а не в теплом гараже, подкачать резину до рекомендованных заводом-изготовителем значений. Еще одна ошибка состоит в пренебрежении визуальным осмотром шин. Между тем, если вы использовали комплект резины два-три года, износ протектора будет неравномерным. Отсюда - правило: менять передние и задние шины местами при каждой сезонной смене колес.
Еще одна типичная ошибка многоопытных водителей состоит в быстрой езде по разбитым дорогам. Как правило, люди руководствуются расхожим мнением, основанном в том числе и на личном опыте - мол, если поедете быстрее по ямам, подвеска не успеет отработать их значительную часть.
В большинстве сценариев неподрессоренные массы действительно не успевают дать существенную нагрузку на пружины и амортизаторы - вы проезжаете разбитые участки, как говорят, ходом.
Однако фактически скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину, поворотные кулаки и ступичные подшипники. Ведь рано или поздно подвеска начнет срабатывать на отбой, а колеса и диски вступят в контакт с острыми кромками асфальтовых выбоин. И стало быть, езда в таком режиме гарантированно повлечет за собой серьезные поломки, читай - траты на замену потрепанной резины и погнутых дисков и ремонт элементов подвески.