Пять главных ошибок, которые совершают опытные водители

Считается, что человек с многолетним опытом за рулем совершает гораздо меньше ошибок, чем начинающий "драйвер". Однако и на старуху бывает проруха - в этом обзоре мы собрали наиболее частые промашки водителей со стажем.

С телефоном за рулем

Фото: iStock

Одна из главных ошибок, а правильнее сказать серьезное нарушение правил опытными водителями, состоит в отвлечении от управления. Причем, самой частой бывает ситуация, когда человек за рулем начинает разговаривать по телефону, отвечать на SMS и сообщения в соцсетях.

По статистике такая активность в 25% случаев становится причиной аварий. Возможно, мы озвучиваем прописные истины, но, чтобы минимизировать риск аварии, куда логичнее воспользоваться мультимедийной функцией Hands Free. Если же речь об идее о старых автомобилях, не поддерживающих громкую связь, как минимум на набивайте сообщения вручную, а отправляйте голосовые сообщения. Так вы значительно минимизируете риск ДТП.

Несоблюдение дистанции

Фото: iStock

С опытом (по статистике, как правило, на пятый, шестой год вождения) у водителей повышается уверенность в своем мастерстве, и они начинают сокращать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

В плотном потоке и в особенности в зимнее время на скользких поверхностях такая практика нередко приводит к авариям, в том числе серьезным. Не случайно современные автомобили премиум-класса оснащают системой предупреждения и предотвращения столкновений. Индикация на лобовом стекле или приборной панели об опасной дистанции должна стать для водителей, уверовавший в свои драйверские возможности, своего рода тревожным звоночком.

Очистка фар и лобового стекла

Фото: iStock

В межсезонье и зимнее время даже опытные водители с недостаточным вниманием относятся к чистоте светотехники и ветрового стекла. Не очищая вовремя фары от налета грязи, вы заметно урезаете длину светового пучка со всеми вытекающим последствиями. В свою очередь из-за ваших грязных фар водители машин, следующих за вами, могут начать торможение позже, чем требуется. С лобовым стеклом существует еще большая "засада".

Многие автовладельцы не в курсе, что очищать "лобовуху" следует не только снаружи, но и изнутри, причем в особенности это касается людей, которые курят в салоне. Налет, образующийся от выдыхания сигаретного дыма, начинает особым образом светиться и преломляться в сумерках и ночное время, искажая картинку "за бортом". Как следствие, увеличивается вероятность не заметить препятствие или пешехода на дороге, позже среагировать на ту или иную дорожную ситуацию.

Недостаточное внимание к давлению в шинах

Фото: iStock

Даже опытные водители пропускают правильный момент для проверки давления в шинах своих автомобилей. Как правило, еще до наступления холодов автовладельцы отправляются переобуваться в шиномонтаж, где им накачивают резину до штатных значений. Однако каверза состоит в том, что с резким похолоданием меняется также и давление в шинах.

С приходом холодов нужно вооружиться манометром и на улице, а не в теплом гараже, подкачать резину до рекомендованных заводом-изготовителем значений. Еще одна ошибка состоит в пренебрежении визуальным осмотром шин. Между тем, если вы использовали комплект резины два-три года, износ протектора будет неравномерным. Отсюда - правило: менять передние и задние шины местами при каждой сезонной смене колес.

Больше скорость - меньше ям

Фото: iStock

Еще одна типичная ошибка многоопытных водителей состоит в быстрой езде по разбитым дорогам. Как правило, люди руководствуются расхожим мнением, основанном в том числе и на личном опыте - мол, если поедете быстрее по ямам, подвеска не успеет отработать их значительную часть.

В большинстве сценариев неподрессоренные массы действительно не успевают дать существенную нагрузку на пружины и амортизаторы - вы проезжаете разбитые участки, как говорят, ходом.

Однако фактически скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину, поворотные кулаки и ступичные подшипники. Ведь рано или поздно подвеска начнет срабатывать на отбой, а колеса и диски вступят в контакт с острыми кромками асфальтовых выбоин. И стало быть, езда в таком режиме гарантированно повлечет за собой серьезные поломки, читай - траты на замену потрепанной резины и погнутых дисков и ремонт элементов подвески.