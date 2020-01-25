Помпео прокомментировал свою ссору с журналисткой

В прессе США громко обсуждается конфликт между госсекретарем Майком Помпео и радиоведущей Мэри Луиз Келли, которую высокопоставленный политик обвинил во лжи. Радиостанция NPR, где работает Келли, в ответ указала, что Помпео "неоднократно выругался" на журналистку, передает РИА Новости.

Как оказалось, причиной конфликта стали вопросы об Украине, которые Келли пыталась задать Помпео, хотя до этого договаривались, что интервью будет идти об Иране.

"Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды, - говорится в распространенном Майком Помпео заявлении. - Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что этот репортер решил нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ".

По словам Помпео, он попросил Келли "показать на карте без подписей, где находится Украина", чтобы убедиться, что журналистку и впрямь волнует ситуация в этой стране. Судя по всему, Келли с этой задачей не справилась.

"Стоит отметить, что Бангладеш - это НЕ Украина", - поставил точку в конфликте Помпео.