Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

Такие "герои" как Бандера делают Украину изгоем, прокомментировал публикацию рассекреченных документов ЦРУ о лидере Организации украинских националистов в Twitter сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, Украина не имеет права называть "героями" сподвижников нацистов.

Напомним, ЦРУ рассекретило архивные материалы об украинском националисте Степане Бандере, в которых его называют "профессиональным шпионом Гитлера". Документ опубликован на сайте агентства. Он представляет собой статью из американского журнала "Социалистический вестник", которую рассекретили по закону "О разоблачении нацистских военных преступников". Материал под названием "Степан Бандера и украинское государство 1941 года" датирован 1951 годом.

В нем говорится, что Бандера "с большим рвением" выполнял поручения Гитлера. За короткий промежуток времени бандеровцы убили 15 тысяч евреев, пять тысяч украинцев и несколько тысяч поляков. Автор материала раскритиковал последователей Бандеры, которые пытаются представить его деятельность как "славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения", и посоветовал украинцам стереть из истории "фашистский эпизод, не принесший ничего, кроме позора и страданий".