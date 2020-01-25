Новости

Овечкин включен в первую пятерку команды десятилетия НХЛ 08:55
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере 08:12
С Землей сблизится потенциально опасный астероид 07:57
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии 07:52
Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине 07:40
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии 07:34
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день 07:05
В Китае умер заразившийся коронавирусом врач 06:32
Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп 05:58
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 05:52
Не менее 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля 05:34
Торговая сделка с Китаем повысила рейтинг Трампа 05:15
Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии 05:04
Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе 04:30
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41 04:09
Трамп показал американцам эмблему Космических сил США 04:01
Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом 03:27
Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе 03:25
Дональд Трамп похвалил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом 02:46
Испытательный полет Boeing 777X отменили в последний момент 02:38
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России 02:19
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай 01:51
В результате землетрясения в Турции погибли 14 человек 01:45
Бойкова - Козловский: Пришлось бороться за каждый элемент 01:08
В ДТП с участием шести машин в Москве погиб один пассажир 00:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 08:12
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

Текст: Александр Саможнев
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Такие "герои" как Бандера делают Украину изгоем, прокомментировал публикацию рассекреченных документов ЦРУ о лидере Организации украинских националистов в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Пушков посмеялся над намерением "полунищей" Украины вступить в ЕС

По словам политика, Украина не имеет права называть "героями" сподвижников нацистов.

Напомним, ЦРУ рассекретило архивные материалы об украинском националисте Степане Бандере, в которых его называют "профессиональным шпионом Гитлера". Документ опубликован на сайте агентства. Он представляет собой статью из американского журнала "Социалистический вестник", которую рассекретили по закону "О разоблачении нацистских военных преступников". Материал под названием "Степан Бандера и украинское государство 1941 года" датирован 1951 годом.

В нем говорится, что Бандера "с большим рвением" выполнял поручения Гитлера. За короткий промежуток времени бандеровцы убили 15 тысяч евреев, пять тысяч украинцев и несколько тысяч поляков. Автор материала раскритиковал последователей Бандеры, которые пытаются представить его деятельность как "славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения", и посоветовал украинцам стереть из истории "фашистский эпизод, не принесший ничего, кроме позора и страданий".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Политический кризис на Украине Вторая мировая война

Главное сегодня

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
Соратник канцлера ФРГ потребовал отмены санкций против России
В Турции возросло число жертв землетрясения
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам