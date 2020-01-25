Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

В том числе такое сокращение надо сделать через организацию электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, предоставляющими льготную ипотеку. Срок выполнения - 31 июля.

Президент также указал генпрокурору доложить о практике применения закона о физических лицах-иностранных агентах и при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан.

Глава государства поручил Счетной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств на лесоустройство, выделенных с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Доклад нужно представить до 30 апреля. А кабмину указал к марту подготовить предложения о совершенствовании проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокурору проверить законность и обоснованность обвинительного приговора Константину Котову, осужденному на четыре года после участия в несанкционированных митингах, и доложить до конца марта.

Министру обороны поручено до февраля представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы-партизанки отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой.