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25.01.2020 15:03
Рубрика: Власть

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

Текст: Кира Латухина
Сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала поручил президент РФ Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В том числе такое сокращение надо сделать через организацию электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, предоставляющими льготную ипотеку. Срок выполнения - 31 июля.

Фото: iStock
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Президент также указал генпрокурору доложить о практике применения закона о физических лицах-иностранных агентах и при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан.

Глава государства поручил Счетной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств на лесоустройство, выделенных с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Доклад нужно представить до 30 апреля. А кабмину указал к марту подготовить предложения о совершенствовании проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокурору проверить законность и обоснованность обвинительного приговора Константину Котову, осужденному на четыре года после участия в несанкционированных митингах, и доложить до конца марта.

Министру обороны поручено до февраля представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы-партизанки отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Президент Материнский капитал

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