Трутнев поручил разработать меры по защите жителей ДФО от коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе ФСБ России совместно с главами дальневосточных регионов обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере КНР.

Также вице-премьер поручил разработать комплекс превентивных мер по защите населения. Доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трехдневный срок.

31 декабря 2019 года Китай официально проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Эпидемиологи установили возбудителя болезни - им оказался коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 1287 случаев заражения. 41 человек скончался.