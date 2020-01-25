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25.01.2020 15:26
Рубрика: В мире

В КНР ввели ограничения в провинциях с населением 1,2 млрд из-за вируса

Текст: Александр Саможнев
В Китае из-за вспышки коронавируса ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в здравоохранении в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах. Всего на этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек. От заражения уже погиб 41 гражданин, зафиксировано 1300 инфицированных граждан, сообщает государственное китайское телевидение.

Первой наивысший уровень объявлен в провинция Хубэй, где в административном центре Ухань впервые был обнаружен смертельный вирус. Позже о дополнительных мерах безопасности информировали города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Под угрозой оказалось встреча китайского Нового года, так как в связи с вирусом отменили праздничные мероприятия. Администрация рекомендует избегать скоплений людей, носить защитные маски, чаще мыть руки, прикрывать рот во время кашля.

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
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Поскольку число погибших продолжает расти, национальная комиссия здравоохранения Китая объявила в субботу дополнительные меры по выявлению случаев смертельного вируса в поездах, самолетах и автобусах. Пассажиры с подозрением на заболевание срочно должны быть доставлены в лечебные учреждения. Для локализации заболевания власти намерены создать стационар на одну тысячу коек для лечения пострадавших.

В более чем 18 городах провинции Хубэй введены особые меры карантина. В этой связи временно остановлен транспорт, не работают вокзалы и аэропорты. В Пекине, где подтвердили уже более 30 случаев заражения, закрыты большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и знаменитый Запретный город.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По меньшей мере, пять случаев заражения вирусом были зарегистрированы в Гонконге, два в Макао и три - на Тайване. В общей сложности насчитывается до 1321 подтвержденной коронавирусной инфекции, в том числе в Японии (2), Таиланде (5), Южной Корее (2), США (2), Австралии (1), Франции (3), Малайзии (3), Сингапуре (3), Вьетнаме (2), информирует телеканал Aljazееra.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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