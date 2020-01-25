Тарасов забил первый гол за "Рубин" в победном матче против "Слована"

Казанский "Рубин", находящийся на сборе в Турции, провел контрольный матч против братиславского "Слована". Эта встреча подводила итог первому сбору команды.

В составе казанского клуба на поле вышел бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Именно этот игрок, который после прошлого сезона оказался в статусе свободного агента, и открыл счет в матче. В концовке первого тайма другой новичок казанцев Дарко Йевтич навесил с углового, а Дмитрий Тарасов здорово пробил головой.

Во втором тайме также после углового "Слован" счет сравнял, а в самой концовке встречи "Рубин" вырвал победу. Хвича Кварацхелия нашел точным пасом Александра Зуева, который был точен.

"Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор по существу пропустил Могилевец из-за старых проблем. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава. Понятно, что в этом варианте мы тоже пытаемся действовать максимально качественно. Плюс, что пытаемся выполнять требования, что просматривается игровая модель. Плюс, что новички, которые присоединились к команде недавно, уже сыграли: Йевтич сыграл первый тайм, Бакаев сыграл второй тайм. Но еще говорить о том, что мы сверхсбалансированы, пока рано. Тарасов был вынужден играть центрального защитника", - сказал после матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Второй сбор пройдет там же в Белеке с 29 января по 9 февраля.