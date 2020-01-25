Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске

Пять китайских студентов Байкальского государственного университета госпитализированы сегодня в Иркутске.

Как сообщает ТАСС, молодые люди недавно вернулись в Иркутск после поездки домой. Сегодня они не вышли на учебу, и ректорат БГУ забил тревогу. В результате сначала один молодой человек оказался больнице, потом еще четверо.

Впрочем, предварительный диагноз звучит не слишком грозно - у всех выделен вирус сезонного гриппа А. Однако, что бы полностью исключить из анамнеза коронавирусную инфекцию, иркутские медики отправили материалы для анализов в Новосибирск, где есть соответствующая лаборатория. Результаты исследований станут известны в ближайшие дни.

Все заболевшие китайские студенты жили в общежитии БГУ. Сейчас его закрыли на карантин. Причем официально - из-за ОРВИ. Пока других заболевших не выявлено.