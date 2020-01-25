В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Китая

Сегодня стало известно, что в Иркутскую областную инфекционную больницу поступил гражданин КНР, прибывший вечером в пятницу из Пекина в столицу Приангарья на поезде. Его госпитализировали с симптомами, схожими с признаками коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, все находившиеся в контакте с этим гражданином пассажиры сейчас находятся в сфере внимания медиков. Сам пациент получает противовирусную терапию и состояние его здоровья в субботу днем значительно лучше, чем прошедшей ночью. Пока специалисты иркутского министерства здравоохранения не готовы утверждать, что у заболевшего - именно коронавирус 2019-nCoV. Предварительный диагноз - нетипированнный вирус гриппа А.

Анализы заболевшего отправлены в специальную лабораторию в Новосибирск, чтобы окончательно уточнить диагноз.

Справка "РГ"

Неизвестный ранее штамм коронавируса начал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В данный момент вирус вышел за пределы страны, заболевшие уже зафиксированы в соседних странах и Франции. В Китае от вируса, по последним данным, погиб 41 человек.