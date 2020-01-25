Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41

Новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек. Скончался 41 инфицированный.

Ранее поступала информация о 25 погибших и более 800 зараженных. Обновленные сведения предоставил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.

Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй - Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город, где в самом конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения. Вирус передается от человека к человеку.

Не менее 237 заболевших находятся в тяжелом состоянии. Ранее эксперты определили наиболее уязвимые для заболевания коронавирусом категории людей. Это лица старше 45 лет, которые страдают хроническими заболеваниями. Согласно официальным данным, большинство жертв были в возрасте от 65 до 80 лет.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Соединенные Штаты. Ранее власти Франции сообщили о новом случае, в результате чего число инфицированных в этой стране пациентов достигло трех.