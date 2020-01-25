Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Во Франции медики официально подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Ранее было известно о двух заболевших.

Как передает телеканал BFMTV, третий заболевший приходится близким родственником одного из тех, о чьем инфицировании сообщалось накануне. Министр здравоохранения страны Аньес Бюзен допустила, что на деле количество зараженных во Франции может быть больше. Она также призвала всех, кто почувствует недомогание после поездки в Китай, обращаться за неотложной помощью.

Франция стала первой страной в Европе, где зафиксированы проявления болезни. Ранее сообщалось о вспышках в странах Восточной Азии и в США.

По последним данным, всего от болезни скончались более 25 человек, а заражены свыше 800. Китайские медики сообщали, что вирус передается от человека к человеку.