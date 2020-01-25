Крымский парк львов "Тайган" устранит нарушения и продолжит работу

Владелец крымского парка львов "Тайган" устранит нарушения законодательства и сможет продолжить работу. Об итогах рабочей встречи, на которой решались проблемы сафари-парка сообщили в Министерстве экономического развития России.

Рабочую встречу с Олегом Зубковым провел заместитель министра Сергей Назаров вместе с представителями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и правительства Крыма.

- Все претензии органов власти Крыма к директору парка обоснованы, возражений по ним нет, - сообщили в Минэке РФ. - Руководство сафари-парка львов "Тайган" подтвердило намерение устранить выявленные нарушения.

При этом в министерстве пришли к выводу, что если бы руководство парка изначально обратилось к главе Республики Крым, то большая часть вопросов была бы решена в рамках конструктивного диалога. Сам Олег Зубков на своей странице в социальной сети Facebook, сообщил, что у него состоялась полуторачасовая беседа с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

- Друзья!!! Сегодня встретился с Главой Крыма Сергеем Аксеновым. Расставили все точки над "i", - написал Зубков. - Конечно, нужно было это сделать намного раньше, тогда бы не пришлось ехать в Москву, и большая часть вопросов перешла бы в конструктивное русло.

Позже хозяин парка львов признал, что в его отношениях с органами власти было много эмоций, а разговор с Аксеновым назвал честным и открытым.

- Безусловно, у любого бизнеса могут быть проблемы, мы их решали и решаем, - сообщил Зубков. - Иногда за эмоциями теряется объективность, но важно перевернуть эту страницу, сверить часы и идти вперед.

Конфликт между администрацией парка львов "Тайган" и органами власти Крыма перманентно тянется последние шесть лет с периодическими моментами обострения. Зубков неоднократно заявлял, что не начнет в Крыму ни одного нового проекта, пока у власти находится Сергей Аксенов. Предприниматель заявлял о намерении закрыть ялтинский зоопарк "Сказка" и расположенный в Белогорском районе парк львов "Тайган" и перевести свой бизнес в Турцию или Португалию. Осенью 2019 года конфликт Зубкова с различными службами и ведомствами вновь обострился. 14 ноября предприниматель заявил, что вынужден будет умертвить 30 медведей, потому что содержать их в невыносимых условиях для бизнеса становится слишком дорого.

Пятого декабря 2019 года Белогорский районный суд принял решение о приостановке работа "Тайгана" на 30 суток ввиду того, что мясо, которым кормили хищников, было с истекшим сроком годности. 27 декабря тот же суд принял повторное решение о приостановке работы парка еще на 30 суток. Конфликт вокруг Парка львов "Тайган" приобрел широкий общественный резонанс в Крыму и за его пределами. На стороне Зубкова выступили Филипп Киркоров и многие другие известные люди.