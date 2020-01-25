Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

В матче третьего круга 17-я ракетка турнира Андрей Рублев встречался с 11-й ракеткой соревнований Давидом Гоффеном из Бельгии. Первый сет матча прошел при явном преимуществе бельгийца. В итоге он сумел его выиграть - 6:2.

Во второй партии россиянин внес коррективы в свою игру и сумел навязать сопернику борьбу. Оба теннисиста не желали уступать и в итоге дошли до тай-брейка. В решающий момент Рублев оказался сильнее - 7:3. Выиграв второй сет россиянин сумел сделать решающий брейк в третьей партии, выигранной им 6:4.

Четвертый сет получился интересным. Соперники обменялись брейками и снова дошли до тай-брейка.

В дополнительном гейме Рублев быстро набрал шесть очков подряд и получил шесть матч-болов. Гоффен отыграл четыре, а с пятого Рублев оформил выход в четвертый круг.

Там он сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым.