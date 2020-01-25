Синицина - Кацалапов: Хотим быть лидерами

- Перед произвольной программой мы настраивались на то, чтобы откатать чисто, показать все, на что мы способны. Нам это удалось, и мы очень счастливы. Хотя, честно говоря, не ожидали, что займем верхнюю ступеньку пьедестала, - приводит слова Кацалапова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Знаете, приблизиться к Габриэлле и Гийому казалось чем-то невозможным для всех танцевальных дуэтов. Но мы все спортсмены, все работаем над собой, стараемся расти, совершенствоваться.

Кацалапов также заявил, что они намерены развить свой успех.

- Мы смотрели прокат французов. Они, может, катались не так чисто, как они умеют. Но у них есть огромный потенциал. Впрочем, как и у других фигуристов, - подчеркнул Никита. - Но это спорт, у одного может что-то не получиться сегодня, у другого - завтра. Сегодня случилось так, что мы стали победителями, но это не значит, что мы собираемся останавливаться на достигнутом. Мы будем двигаться только вперед. Мы очень хотим быть лидерами.

Отметим, что российский дуэт выиграл чемпионат Европы впервые с 2013 года, когда победу праздновали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В 2014-м титул взяли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а затем в течение пяти лет в Европе не было равных Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.