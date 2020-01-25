Tesla подвела Daimler под миллиардные штрафы

Из запланированных к производству на 2020 год 60 000 электрокроссоверов Mercedes-Benz EQC Daimler AG сумеет произвести не более половины. Причина - нехватка тяговых батарей. Их для EQC поставляет корейская компания LG Chem.

Проблема для Daimler AG не новая: в прошлом году по той же причине было произведено только 7000 EQC вместо запланированных 25 000.

Корни проблемы уходят в 2017 год, когда компания Tesla Inc. выкупила блокирующий пакет акций немецкой компании Grohmann Engineering, производителя и разработчика электроники и автокомпонентов, поставщика Daimler AG. Сразу после того, как Daimler заключил с Grohmann Engineering партнерство для строительства собственного завода Daimler по производству литий-ионных батарей.

От руководства Grohmann Engineering новый член правления Илон Маск немедленно потребовал вдвое сократить сотрудничество с другими компаниями и отправил в отставку основателя и главу Клауса Громанна. К текущему моменту деятельность Grohmann Engineering полностью ориентирована на Tesla.

Из-за срыва планов по электрификации Daimler не сумел выполнить вступившие в этом году нормы по выбросам углекислого газа, как усредненное значение для всех проданных автомобилей (для Daimler ограничение 102,8 г/км). За что, по данным PA Consulting, Daimler заплатит 1,1 миллиарда долларов штрафа.