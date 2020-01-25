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25.01.2020 17:28
Рубрика: В мире

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Текст: Александр Саможнев

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.

При этом запрет на туристический досуг выпал на празднование китайского Нового года. В этой связи десятки миллионов китайцев не смогут организованно посетить достопримечательности в Китае и за рубежом, пользуясь новогодними каникулами.

Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT
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Между тем в Китае находятся порядка шести-семи тысяч российских туристов. Посольство РФ прорабатывает вопрос об организации выезда граждан России из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Ухань, информировали в диппредставительстве.

Посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания. Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом, российских граждан нет, говорится в сообщении МИД РФ.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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