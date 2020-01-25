Уральский филармонический оркестр привезет в Москву сенсационную программу

Оркестр из Екатеринбурга во главе с его лидером Дмитрием Лиссом - симфонический коллектив весьма заметный в контексте российской музыкальной жизни.

Ежегодно он дает более ста концертов и представляет свыше семидесяти программ. Выступления УАФО проходят на самых известных российских площадках и в престижных мировых концертных залах. Естественно, уральцы не однажды играли в Москве: на сцене Большого зала консерватории и Зала им. Чайковского.

Настал черед дебюта в Концертном зале "Зарядье". На этот раз в столице оркестр выступает без поддержки солистов топ-уровня, которые обычно любят с ним играть, а привозит чисто симфоническую программу, и ее смело можно назвать сенсационной. Французский диптих составлен из музыки к балету Мориса Равеля "Дафнис и Хлоя" (будет представлена вторая сюита) и "Турангалила-симфонии" Оливье Мессиана, чрезвычайно редко исполняемого сочинения, тем более - в России. Два произведения объединены еще и любовной тематикой, трактованной по-французски изысканно, но в разных ракурсах: пасторально-античном и экстатически-восточном.

Симфония "Турангалила" (1948) стала одним из главных событий состоявшегося в декабре 2019 года в Екатеринбурге V Международного музыкального фестиваля "Евразия".

За два дня до московского исполнения сочинение также прозвучит в Концертном зале Мариинского театра. И этот неподдельный интерес к сочинению Мессиана очень понятен. Грандиозная партитура, по словам Дмитрия Лисса, занимает в истории музыки XX века место равное "Весне священной" Стравинского. Симфония создана для огромного по составу оркестра с использованием редчайшего инструмента - волны Мартено. Этот электро-акустический инструмент с необычным фантастическим тембром был придуман музыкантом Морисом Мартено в первой трети XX века во Франции, и Мессиан был среди тех композиторов, кто наиболее активно его использовал. Его супруга и пианистка Ивонн Лорио вспоминала: "инструмент привлек композитора необычайной музыкальностью и, сверх того, неземным звуком, парящим надо всем оркестром. Мессиан был католиком, и примерно такой звук ожидал услышать на небесах".

Партию волн Мартено в Москве исполнит профессор Национальной консерватории Парижа Натали Форже. Еще одним солистом "Турангалила-симфонии" выступит ее коллега по консерватории, пианист, известный интерпретатор музыки Мессиана Роже Мюраро. В Екатеринбурге партию фортепиано играл другой, не менее известный французский пианист Пьер-Лоран Эмар, причем наизусть. Сама же интерпретация симфонии Мессиана в трактовке Дмитрия Лисса предстала гигантским красочным полотном, с чередованием грандиозно-масштабных и медитативных фрагментов, с тонко проработанными звуковыми роскошествами. Единственное, что пришлось с сожалением констатировать, что этой музыке в небольшом зале филармонии Екатеринбурга - очень тесно. Намечающееся там строительство нового концертного зала по проекту архитектурного бюро Захи Хадид - давно назревшая необходимость. А пока Уральский оркестр опробует свои силы в акустике зала "Зарядье".