В Японии третий человек заболел коронавирусом нового типа

В Японии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом нового типа. Заболевшей оказалась туристка из китайского города Ухань, которая прилетела в Токио 18 января.

Через несколько дней после приземления в Токио у женщины поднялась высокая температура и появился кашель. С этими симптомами 23 января она обратилась к врачам. Спустя два дня после сдачи анализов местные специалисты официально подтвердили инфицирование пациентки опасным коронавирусом.

По словам туристки, она не посещала рыбный рынок в городе Ухань, откуда началось распространение болезни. Женщина также не может точно сказать, контактировала ли она с больными пневмонией нового типа людьми. Китаянка уточнила, что по прибытии в Японию чувствовала себя хорошо.

Напомним, что накануне МИД Японии повысил до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в указанный регион.

"Мы держим связь с китайским правительством на разных уровнях. В случае необходимости мы поднимем вопрос на политическом уровне", - заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Вспышка коронавируса изначально была зарегистрирована в китайском городе Ухань. В настоящее время местные власти принимают все возможные меры для сдерживания инфекции. К борьбе с распространением болезни привлечены военнослужащие. По последним данным, от коронавируса нового типа умер 41 человек. При этом у более чем 1320 подтвержден опасный диагноз. Около 240 человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, вирус распространился за пределы Поднебесной. Заболевшие обнаружены в тринадцати зарубежных государствах, в частности, на территории Австралии (1 человек), Вьетнама (2 человека), Гонконга (5 человек), Макао (2 человека), Малайзии (3 человека), Непала (1 человек), Сингапура (3 человека), США (2 человека), Таиланда (5 человек), Тайваня (3 человека), Франции (3 человека), Южной Кореи (2 человека) и Японии (3 человека).