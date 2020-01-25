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25.01.2020 11:03
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии больных коронавирусом в России

Текст: Сергей Тихонов
В России пока не зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

В нем также говорится, что в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, ведомство продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания.

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц.

На сегодняшний день, по данным мониторинга, в пунктах пропуска через государственную границу досмотрено более 20 тысяч рейсов, более 1,16 млн. человек. Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 - с респираторной симптоматикой (из них 11 - прибывших из КНР).

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии

С начала года было выявлено 6 больных респираторными инфекциями. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

31 декабря 2019 года Китай официально проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Эпидемиологи установили возбудителя болезни - им оказался коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день, в Китае зарегистрировано 1287 случаев заражения. 41 человек скончался.

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