Роспотребнадзор сообщил об отсутствии больных коронавирусом в России

В нем также говорится, что в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, ведомство продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц.

На сегодняшний день, по данным мониторинга, в пунктах пропуска через государственную границу досмотрено более 20 тысяч рейсов, более 1,16 млн. человек. Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 - с респираторной симптоматикой (из них 11 - прибывших из КНР).

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

С начала года было выявлено 6 больных респираторными инфекциями. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

31 декабря 2019 года Китай официально проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Эпидемиологи установили возбудителя болезни - им оказался коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день, в Китае зарегистрировано 1287 случаев заражения. 41 человек скончался.