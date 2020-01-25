В Концертном зале "Зарядье" прозвучит программа от Баха до XXI века

Такой широкий репертуарный спектр представит в своем сольном концерте 15 февраля пианистка Варвара Мягкова. Концерт пройдет в Малом зале.

Когда многочисленные поклонники Мягковой обсуждают ее концерты, прежде всего вспоминается известное выражение: "говорить о музыке все равно что танцевать об архитектуре". Передать словами магию ее пианизма очень сложно. И хочется говорить не о технике и виртуозности. Дарование пианистки особое, построенное на тонких эмоциональных вибрациях. Те, кто слышит ее игру впервые, обычно говорят "поразительно", "волшебно", "это больше, чем музыка". Выпускница Московской консерватории, которой восхищаются и коллеги, и критики, и широкая публика, пленяет особым прикосновением к клавишам, сочетающим упругую силу звука и его же "мягкость". Мягкова одновременно создает грезы и наполняет пространство упругой звуковой волной, смело выявляет акустические возможности рояля и влечет озарениями "не от мира сего". А главное, подкупает слушателей уникальным сочетанием сердечности с философской глубиной и "детским удивлением перед музыкой, как будто до нее никто это не играл".

Концерт в "Зарядье" составлен из произведений широко известных и не очень, относящихся к разным эпохам, от барокко до наших дней. Тип музыкальной прелюдии, с ее возможностью свободы, близок Мягковой, так что публика услышит не только Маленькие прелюдии и фугетты Баха, но и 10 прелюдий Всеволода Задерацкого для фортепиано (из цикла "24 прелюдии", 1934), и прелюдии современного композитора Алексея Курбатова (а также его 7 пьес для фортепиано "Затерянные во тьме"). Любимый композитор Мягковой, Дебюсси, представлен в концерте "Детским уголком", а романтик Шуман - "Крейслерианой". Такое соседство не случайно. По словам пианистки, "Если Бах - музыкальная теософия, то Дебюсси - философия движения самой жизни и природы. Если все же пытаться найти что-то общее, это светлое начало". И доброта.