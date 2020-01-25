Тему "разлуки" выбрал для своего концерта российский пианист Никита Тонконогов, выступающий в основном в Европе. Впервые эта программа была исполнена минувшим летом на фестивале в швейцарском Давосе и вызвала большой резонанс среди ценителей классической музыки, как неординарным выбором произведений, так и содержательностью интерпретаций. 2 февраля "Разлука" будет исполнена в Москве.

Программу откроет ноктюрн Михаила Глинки "Разлука", затем прозвучит соната Бетховена №26 с программным названием "Прощальная" и финальная сцена из оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" в переложении Ференца Листа. После этого последует ряд произведений, объединенных стилистикой музыкального импрессионизма и почти кинематографической образностью драматургии: пьеса Листа "Серые облака", прелюдия Клода Дебюсси "Шаги на снегу", "Виселица" Мориса Равеля из цикла "Ночной Гаспар". Внутреннее напряжение и нарастающее состояние ужаса, по мысли музыканта, достигнут своей кульминации в колокольных звонах "Траурного шествия" Листа. Но настоящая драматическая кульминация наступит в конце: программа завершится на просветленной ноте, словно разрешая все конфликты, рассеивая все мрачное в ясном и утешительном звучании "Паваны" Равеля.

прямая речь

Пианист Оливер Шнидер, интендант Давосского фестиваля 2019:

- В 2019 я пригласил выступить с концертом чрезвычайно интересного молодого музыканта и музыкального мыслителя Никиту Тонконогова. Девиз фестиваля Einschnitt (нем. разрез, надрез) вдохновил его на создание уникальной поэтической концепции. Никита создал звучания, которые были для меня настоящим "разрезом" реальности: время остановилось. Стоячая овация.

Справка "РГ"

Никита Тонконогов - русский пианист, проживающий в Швейцарии. Выпускник Московской консерватории (класс М. Воскресенского и С. Кудрякова) и Бернского университета искусств (класс Т. Хербута). Уже второй сезон регулярно выступает с сольными концертами в Москве. Выступал на фестивалях в Нью-Йорке, Байройте, Зальцбурге и Давосе. Немецкая Schwäbische Zeitung назвала его "пианистом экстра класса". Легендарный американский пианист Вэн Клайберн выделял его среди молодого поколения русских пианистов, отмечая его "замечательную индивидуальность и превосходную технику". Выдающийся финский пианист Матти Раекаллио назвал его "ярким талантом с превосходными музыкальными и интеллектуальными способностями".

Пианист совершенствовал свое мастерство под руководством многих прославленных музыкантов: К. Хельвиг (Берлинский университет искусств), Дж. Ловенталь и М. Раекаллио (Джульярдская школа), Л. Дорфман (Академия музыки Тель-Авива). Сотрудничал с Хельмутом Лахенманом. В 2018 стал победителем Международного конкурса пианистов имени Зигфрида Вайсхаупта.