В Сети опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Турецкое агентство Anadolu обнародовало кадры, на которых видны последствия землетрясения на востоке республики. В снятом с высоты птичьего полета ролике показывается дом, рухнувший в городе Элязыг.

Агентство также сообщило, что несколько тысяч жителей Турции провели минувшую ночь на улице. В некоторых районах для пострадавших открыли спорткомплексы и конференц-залы, также людям предоставлялась еда и питье.

Тем временем число погибших при землетрясении достигло 22 человек. Из-под завалов вытащили не менее 39 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.