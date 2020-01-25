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25.01.2020 22:06
Рубрика: В мире

В Турции число жертв землетрясения достигло 29

В Турции продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на востоке страны минувшей ночью. По последним данным, погибли не менее 29 человек и 1466 были травмированы, передает РИА Новости со ссылкой на местное Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Фото: REUTERS/Sertac Kayar
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Печальная статистика будет расти, так как спасательные работы на месте трагедии еще продолжаются.

Напомним, что первые толчки были зафиксированы в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Затем толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

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