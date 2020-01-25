В Турции число жертв землетрясения достигло 29

В Турции продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на востоке страны минувшей ночью. По последним данным, погибли не менее 29 человек и 1466 были травмированы, передает РИА Новости со ссылкой на местное Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Печальная статистика будет расти, так как спасательные работы на месте трагедии еще продолжаются.

Напомним, что первые толчки были зафиксированы в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Затем толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.