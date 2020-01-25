Видео: чемпион мира по ралли улетел с обрыва в деревья и выжил

За несколько мгновений перед глазами чемпиона мира World Rally Champion Отта Тянака пролетела вся его жизнь: увлечение гонками еще в школе и первый подписанный с командой Ford профессиональный контракт, 12 выигранных за три года ралли и чемпионство по итогам 2019 года, новый двухлетний контракт с Hyundai Motorsport и радужные планы на будущее.

В эти 4-5 секунд слетевший с трассы в Монако автомобиль эстонского гонщика кувыркался по склону вниз, цепляя придорожные деревья и делая замысловатые сальто.

После приземления в кювете выяснилось, что машина фактически восстановлению не подлежит, а вот сам Отт и его верный штурман Мартин Ярвеоя обошлись без травм и вскоре смогут возобновить участие в соревнованиях. Судьба, как совершенно очевидно, бережет храбрых.

На замедленном повторе видно, что на пути летевшего автомобиля Тянака встретилась сосна, принявшая на себя удар и смягчившая падение машины на землю. Дерево сломалось пополам и ценой своей жизни спасло эстонских гонщиков. Не будь его - Hyundai пролетел бы на десяток метров дальше и неизвестно, как приземлился бы на каменистом склоне...