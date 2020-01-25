Видео: внедорожники вытащили провалившегося под лед собрата

Говорят, что слоны, огромные мудрые животные, никогда не бросают попавшего в беду сородича. Если кто-то из них, например, провалится в глубокую яму и не сможет выбраться самостоятельно, то остальные собираются вокруг, чтобы как-то помочь бедолаге спастись или хотя бы морально его поддержать в трудную минуту.

Могучие внедорожники, оказывается, ведут себя примерно так же: стоит одному из них попасть в трудную ситуацию, зарыться по самые оси в непроходимой топи или в снегу, как на его тревожный зов собираются остальные, цепляют его тросами и, поднатужившись, вытаскивают на свободу, на простор.

Так и поступила стая исландских внедорожников, когда в прорубь провалился молодой и неосторожный Dodge Ram. Добрый десяток кроссоверов сработал слаженно и осторожно: сами "обулись" в цепи, из тросов собрали своеобразную упряжку и потихоньку, без рывков, чтобы не сломать кромку льда и не утопить спасаемого окончательно, вытянули его на твердую почву.