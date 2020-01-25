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25.01.2020 12:10
Рубрика: Транспортное право

Владельцы электронных паспортов транспортных средств получили к ним доступ

Текст: Владимир Баршев
Теперь собственники автомобилей с электронными паспортами получили доступ к этому документу. Они могут даже не выходя из дома сделать выписку из него. Для этого только необходимо авторизоваться на портале системы электронных паспортов. А сделать это можно через портал Госуслуг или с использованием квалифицированной электронной подписи. Об этом сообщили в АО "Электронный паспорт".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что с 1 ноября этого года планируется, что на новые машины бумажные паспорта выдаваться не будут. Все новые и вновь ввезенные автомобили будут получать электронный ПТС. Примечательно, что выписка из электронного паспорта сейчас нужна только страховщикам, при покупке полиса ОСАГО. Без него не поставишь машину на учет. ГИБДД она не нужна. Регистрационные подразделения получают все необходимые данные из электронного паспорта автоматически.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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До сих пор получить выписку из электронного ПТС можно было только при покупке автомобиля в дилерском центре. Кроме того, в случае внесения в этот документ сведений о собственнике такого автомобиля, выписка из него автоматически направляется на адрес электронной почты собственника, указанный им при покупке автомобиля.

Теперь собственник такого автомобиля может сделать эту выписку в любой момент времени не выходя из дома. Достаточно войти на портал системы электронных паспортов и авторизоваться на нем. Впрочем, зачем нужна эта выписка после постановки автомобиля на учет - непонятно. Она не относится к юридически значимым документам. Так же пользователь сможет изучить паспорт своего автомобиля на этом портале. Но вносить в него изменения не сможет. Изменения вносятся при обращении в уполномоченную организацию.

Сейчас в России ежедневно оформляется 4500-5000 электронных паспортов. Сегодня c электронным документом более 320 000 автомобилей, из них половина уже стоит на учете в ГИБДД.