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25.01.2020 12:53
Рубрика: В мире

Войска Южной Кореи не будут принимать участие в конфликте США и Ирана

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Если конфликт между США и Ираном выльется в прямое вооруженное столкновения, то подразделения войск Южной Кореи, направленные в Ормузский пролив, не будут принимать участие в столкновении на чьей-либо стороне. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Чон Ген Ду в новостной телепрограмме местного канала МВС.
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

"По поводу наших действий в Ормузском проливе не стоит использовать оборот типа "направление войск". Это является просто расширением региона ответственности для тех подразделений, которые уже находились поблизости", - подчеркнул министр Чон в ходе беседы с ведущими новостной программы. "В любом случае хочу прямо сказать: в случае вооружённых столкновений между США и Ираном мы абсолютно не намерены вмешиваться и участвовать в боевых действиях", - сказал глава южнокорейского оборонного ведомства.

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA/REUTERS
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Таким образом Сеул через министра Чон Гён Ду дал понять, что собирается дистанцироваться от конфликта США и Ирана, намерен поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами и заинтересован лишь в обеспечении безопасности движения танкеров, которые везут в Южную Корею нефть. Через Ормузский пролив в Страну утренней свежести поставляется около 70 процентов всей импортируемой Кореей нефти.

Напомним, что вслед за произошедшим с начала января обострением американо-иранского противостояния Вашингтон стал оказывать на Сеул давление, требуя от Кореи примкнуть к создаваемой в Ормузском проливе международной военной коалиции. Целью группировки является "обеспечение безопасности движения судов" в проливе. США обвиняют Иран в том, что тот стоит за серией нападений на танкеры. Тегеран категорически это отрицает. США при помощи союзников стали наращивать военное присутствие в Ормузском проливе, который является важной транспортной артерией для морских перевозок нефти и который следует вдоль берегов Ирана.

Сеул не хотел ввязываться в американо-иранское противостояние, желая сохранить дружественные отношения с обеими сторонами, но при этом не мог полностью проигнорировать просьбу-требование главного военного союзника в лице США. Южная Корея в итоге приняла компромиссное решение, расширив сферу действия подразделения "Чхонхэ", состоящего из боевого корабля, вертолёта и нескольких сот спецназовцев, до Ормузского пролива. До этого подразделение "Чхонхэ" занималось борьбой с пиратством у берегов Африки. Комментируя свой шаг, санкционирующий задействование войск Кореи в проливе, в Сеуле подчеркнули, что несмотря на расширение географии действия "Чхонхэ" будет действовать самостоятельно и формально не входит в состав возглавляемой США коалиции. Впрочем, южнокорейские военные признали, что координация деятельности и обмен информацией с международной группировкой в проливе будет осуществляться.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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