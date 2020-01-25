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25.01.2020 10:59
Рубрика: Власть

Заявление Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой о нарушении прав российского гражданина Винника

23 января 2020 года гражданин Российской Федерации Александр Винник, задержанный в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадирован во Францию по решению Государственного Совета Греческой Республики.

Властями этой страны не было принято во внимание, что А. Винник не может быть выдан во Францию, поскольку установленный статьей 17 Рамочного решения Совета Европейского Союза "О Европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами" от 13 июня 2002 года срок исполнения Европейского ордера на арест А. Винника, вынесенного французскими компетентными органами, истек. Проигнорированы законные и обоснованные запросы Российской Федерации и ходатайство самого А. Винника и его семьи на экстрадицию в страну гражданской принадлежности.

Арестованный в Греции Винник заявил о пытках и попросил помощи

​Александр 2,5 года содержится под стражей, что нарушает статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, устанавливающую право каждого на разбирательство дела в разумный срок.

​Не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья А. Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. Александр потерял около 30 процентов веса.​

МИД: Решение Греции о выдаче в США россиянина Винника неприемлемо

​В ночь экстрадиции в Париже, в больнице HotelDieu, прошел допрос А. Винника. К нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела Посольства России во Франции.

​Учитывая все обстоятельства данного дела, обращаю внимание правозащитных органов ООН, Совета Европы, международных организаций, общественности на вопиющий случай нарушения прав российского гражданина Александра Винника и рассчитываю на содействие в их восстановлении.

​​​​​​​​​24 января 2020 г.

Власть Право Права человека В мире Европа Греция В мире Европа Франция Президент Уполномоченный по правам человека

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