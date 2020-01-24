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Рубрика: В мире

Высший суд Греции принял решение экстрадировать Винника во Францию

Текст: Александр Гасюк

Высший административный суд Греции - Государственный совет - в четверг отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на решение о его выдаче во Францию и США. Как сообщает греческая газета Kathimerini, 39-летнего гражданина России сперва экстрадируют во Францию.

Сам Винник, которого удерживают в тюрьме без приговора уже более двух лет, с 20 декабря прошлого года держит голодовку, требуя соблюдать его законные права.

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Ранее защита россиянина неоднократно заявляла о допущенных греческими властями нарушениях в ходе рассмотрения дела Винника. "Рассчитывать на законность при исполнении экстрадиционных мер в отношении Александра Винника со стороны Греции не приходится", - рассказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

МИД России следит за развитием ситуации вокруг Александра Винника и поддерживает связь с компетентными органами Греции. "Наше посольство в Афинах находится в плотном контакте с Александром Винником, его семьей и адвокатами. Поддерживается связь с компетентными органами Греции", - заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В ноябре прошлого года Россия передала Греции дополнительные юридические аргументы относительно экстрадиции нашего соотечественника в РФ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по итогам состоявшихся в Москве переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Напомним, что Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики. Американцы требуют выдачи россиянина по обвинению в отмывании им на электронной бирже BTC-e криптовалюты. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы. Запрос на его экстрадицию также направила Франция. Российский гражданин отвергает все обвинения и отказался от добровольной экстрадиции в Америку и Францию. При этом Винник согласился на выдачу в Россию, заявив, что в его деле должен разобраться российский суд.

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